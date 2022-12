Qatar ontkent alle beschuldigingen over corruptieschandaal in Europees Parlement

Qatar ontkent alle beschuldigingen in het corruptieschandaal in het Europees Parlement. ‘Het is ongegrond om de beschuldigingen hierover in verband te brengen met de regering in Doha’, verklaarde de Qatarese EU-vertegenwoordiging in Brussel. De staat Qatar handelt volledig in overeenstemming met de internationale wetten en regels, klinkt het.

Het voorbije weekend raakte bekend dat de Griekse sociaaldemocratische vicevoorzitter Eva Kaili van het Europees Parlement en drie andere personen zijn opgepakt en opgesloten in het kader van een onderzoek naar vermoedens dat een Golfstaat, Qatar, aanzienlijke geldsommen heeft overgemaakt om de besluitvorming in het halfrond te beïnvloeden.

In het appartement van Kaili zouden zakken met enorme hoeveelheden cash zijn aangetroffen. Het Europees Parlement houdt deze week een plenaire vergadering in Straatsburg. De affaire wordt maandagavond besproken tijdens een bijeenkomst van de fractievoorzitters. Eerder werd de voormalige tv-presentatrice al uit haar partij PASOK gezet.

In haar eigen land besliste de antiwitwasautoriteit om alle tegoeden van Kaili te bevriezen. De maatregel gaat concreet om Kaili’s bankrekeningen, kluizen, bedrijven en alle andere financiële activa, aldus de voorzitter van de antiwitwasautoriteit. De Griekse banken en de bevoegde diensten van de overheid werden op de hoogte gebracht. Ook de activa van Kaili’s naasten, zoals haar ouders, worden bevroren.