Procureur Bragg over Trump: ‘We kunnen serieus crimineel gedrag niet normaliseren’

Kort na de zitting van de rechtbank waarbij Trump vernam wat hem ten laste gelegd werd, gaf hoofdprocureur Alvin Bragg uitleg tijdens een korte persconferentie. Volgens hem hadden Trump en enkele anderen vanaf 2015 een schema opgezet om slechte publiciteit in de kiem te smoren.

‘Catch and kill’, heet dat. Je vangt een mogelijk schandaal op voor het algemeen bekend wordt, en zorgt ervoor dat er geen bericht over verschijnt. En zo kwam attorney general Alvin Bragg, een Democraat, uit bij een begrip dat niet in de aanklacht is opgenomen: een samenzwering om schadelijke informatie weg te houden van de kiezers.

Trump was de hoofdbetrokkene, maar ook zijn toenmalige advocaat en fixer Michael Cohen speelde een rol, naast de American Media Inc. dat onder leiding van David Pecker onder meer The National Enquirer uitgaf. En er waren anderen bij betrokken, aldus Bragg.

Er werden drie mensen betaald, aldus Bragg, om negatieve publiciteit in de kiem te smoren. Er werden speciale bedrijven opgericht om die betalingen te kunnen doen, ‘wat meer leugens opleverde’.

In zijn persconferentie noemde Bragg behalve de samenzwering nog een aantal elementen die niet in de aanklacht staan: de rol van Pecker, een andere vrouw (Playboymodel Karen McDougal) en een portier die betaald werden voor hun verhaal over respectievelijk een affaire (150.000 dollar) en een vermeend verzwegen vaderschap van Trump (de portier kreeg daar 30.000 dollar voor, volgens Bragg), waarna The Enquirer hun verhaal niet publiceerde.

Braggs basisstelling was: wat Trump deed was ernstig, hij overtrad wetten om misdaden met betrekking tot de verkiezingen van 2016 te verbergen, en ‘we kunnen en willen serieus crimineel gedrag niet normaliseren’. ‘Het spoor van geld en leugens toont een patroon dat een van New Yorks fundamentele zakenwetten met voeten treedt’.

In de aanklacht werd niet vermeld welke misdrijven Trump had proberen te verhullen door met de boekhouding te knoeien. Dat is ‘wettelijk niet vereist’, aldus Bragg, maar tijdens zijn persconferentie noemde hij enkele wetsovertredingen die Trump volgens hem beging. Bij die wetten: de federale kieswet en de kieswetten van de staat New York, naast dus zakenwetten en de belastingwetgeving (de terugbetaling van het zwijggeld werd in de boeken van de Trump Organization een betaling voor juridische prestaties, en dus belastbaar inkomen).

Of de kieswetten van de staat New York overtreden konden worden bij een federale presidentsverkiezing, en of de federale kieswet in het geding kan zijn bij een zaak voor een regionale rechtbank zal moeten blijken.

Bragg legde er ook de nadruk op dat zijn zaak niet exclusief afhangt van kroongetuige Michael Cohen. Hij beschikt over documenten en opnames om de beweringen van Cohen te staven, zei hij. Hij liet verstaan dat hij ook over extra elementen beschikt, die nog niet publiek zijn.