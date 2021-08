Tijdens twee tussentijdse voorverkiezingen in Ohio ging de overwinning naar de getrouwen van Joe Biden en Donald Trump. Tot spijt van onder meer de linkervleugel van de Democratische Partij.

Het ging om twee zetels in het Huis van Afgevaardigden die om diverse redenen open kwamen. De ene, die Cleveland en Akron omspant, is resoluut Democratisch, de andere, in de buurt van Columbus, stevig Republikeins.

Om de eerste zetel ontstond een duel tussen de partijgetrouwe en Biden-getrouwe Shontel Brown, en de linkse Nina Turner, die de strekking Bernie Sanders vertegenwoordigt. Turner begon in koppositie maar werd uiteindelijk op kiesdag voorbijgestoken door Brown. Het bleef vrij nipt met 49,8 procent van de stemmen voor Brown tegen 44,7 procent voor Turner.

Bij de Republikeinen had gewezen president Donald Trump zich achter de kandidatuur van steenkoollobbyist Mike Carey geschaard. Er waren elf kandidaten, alle pro-Trump. Carey won met ruim 36 procent van de stemmen. Zijn naaste belager haalde 14 procent.

Deze partijgenomineerden moeten het nu nog tegen de kandidaat van de andere partij opnemen, maar zonder ongelukken worden zij verkozen.

