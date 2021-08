De ene zetel is stevig Republikeins, de andere stevig Democratisch. Maar twee voorverkiezingen in Ohio voor het Huis van Afgevaardigden kunnen vannacht tonen of de invloed van Donald Trump taant, en hoe zwaar de Democratische oppositie tegen Biden weegt.

Eerst al dit voorbehoud: je kunt moeilijk een slechter moment vinden om primaries te organiseren. Dit is de zomertijd, mensen zijn met hun gedachten niet bij politiek, al doen de kandidaten er met dure advertentiecampagnes alles aan om de aandacht te trekken. Zelfs met de injectie van recordbedragen voor de campagnes zal de opkomst laag liggen, wat het interpreteren van de impact bemoeilijkt.

De ene voorverkiezing betreft een kiesdistrict dat industriesteden Cleveland en Akron omspant. De bizarre districtsgrenzen zijn een gevolg van gerrymandering - de Republikeinse meerderheid in de staat wou zoveel mogelijk Democratische stemmen in het elfde district bundelen, zodat andere districten een solide Republikeinse meerderheid zouden krijgen of houden.Dat maakt dat over de uitslag geen twijfel bestaat. Uittredend parlementslid Marcia Fudge, die minister van Huisvesting werd in de regering-Biden, zal vervangen worden door een andere zwarte, Democratische vrouw.De twee koplopers in de voorverkiezingen van vannacht behoren echter tot andere vleugels binnen de partij, en daar wordt het wel spannend.De ene is Nina Turner, 53, professor geschiedenis, gewezen lid van de Senaat van Ohio. Zij is een nationaal bekend lid van de linkervleugel van de Democraten. Ze was co-voorzitster van de presidentscampagne van Bernie Sanders, ze wordt ondersteund door een ander prominent lid van de linkervleugel, Alexandria Ocasio-Cortez. Zowel Sanders als AOC voerden de voorbije dagen campagne voor haar.De andere koploper, Shontel Brown, is de kandidaat van het partijestablishment, ook en misschien vooral van het zwart partijestablishment dat Biden tot de genomineerde in de presidentsverkiezingen maakte. Brown, 46, voorzitter van een plaatselijke partijafdeling, was buiten de staat tot voor kort een nobele onbekende. Ze werd overstelpt met campagnegeld omdat ze met verve de 'realistische' lijn van Biden vertolkt. Zoals de zwarte leider in het Huis van Afgevaardigden, Jim Clyburn, het verwoordde toen hij Brown tijdens de campagne vervoegde: 'We hebben mensen nodig op wier stem we kunnen rekenen'.Turner, daarentegen, heeft bewezen dat ze even kritisch kan zijn voor de eigen partijtop als voor de Republikeinen. Ze was notoir kritisch voor de Clintons. Hillary Clinton heeft haar steun toegezegd aan Shontel Brown. Turner was in 2020 bijna even kritisch voor Biden. Over het duel Trump-Biden zei ze in 2020 aan The Atlantic: 'Dat is als: er staat een bord stront voor je, en bij de ene moet je maar je halve bord leegeten. Het blijft stront'. Biden-getrouwen kwamen in grote getale campagne voeren voor Brown. De tweestrijd komt op een moment van groeiende linkse kritiek op boegbeeld Bernie Sanders. In de eerste maanden van het presidentschap van Biden werden een resem maatregelen doorgevoerd, maar sindsdien zitten projecten gevangen in een moeras van onderhandelingen en pogingen om Republikeinen aan boord te krijgen. Sommigen binnen de linkervleugel van de Democraten vinden dat Sanders zich als voorzitter van het machtige Budgetcomité van de Senaat te welwillend opstelt tegenover Biden. Dat terwijl linkse actiepunten maar niet door het parlement geraken: verlenging van het moratorium op uitzetting van huurders, een permanent kinderkrediet (kinderbijslag), een rijker pakket van infrastructuurinvesteringen dan Republikeinen willen ondersteunen, het afschaffen van de filibusterregel waarbij 60 van de 100 stemmen in de Senaat nodig zijn om een wet te stemmen...De vraag wordt dus: wat verkiezen de bewoners van dit district in hun voorverkiezing, de ongedurige linkervleugel, die vindt dat dingen sneller en radicaler moeten veranderen, of de geleidelijke lijn Biden? Er speelt een ander, moeilijk te becijferen element. De campagne was fel, negatief en onontkoombaar voor wie in het kiesdistrict woont. De stront-uitspraak van Nina Turner werd over borden van 20 meter uitgespreid. Spots rond de vraag 'Wil je iemand die voor of tegen president Biden en vicepresident Harris werkt?' deden de ronde. Het Turnerkamp verweet Brown een lakei van de partij en van speciale belangen te zijn, en in spots werd Brown ervan beschuldigd uit te zijn op zelfverrijking. Uit plaatselijke verslagen blijkt dat nogal wat bewoners gedegouteerd zijn door het intern gekibbel, en misschien eerder tegen een kandidaat zullen stemmen dan voor. Of helemaal wegblijven uit het stemhokje.Het andere kiesdistrict, het 15de, dat gebied onder staatshoofdstad Columbus groepeert, is solide wit en Republikeins. De verkozene Steve Stivers gaf zijn zetel op om baas te worden van de Kamer van Koophandel in Ohio. Elf pro-Trump Republikeinen willen zijn opvolger worden. Eén van de minst bekende van die kandidaten, Mike Carey, een lobbyist voor de steenkoolindustrie, werd in de favorietenrol gekatapulteerd toen Donald Trump hem in juni alle steun toezegde. Maandag hield Trump een online campagnemeeting met als doel kiezers voor Carey te mobiliseren. Met Trump verbonden organisaties schonken 350.000 dollar om tekstboodschappen en andere advertenties te verspreiden. Dat wekte enige verwondering, omdat Carey niet meer pro-Trump is dan andere kandidaten. Andere kandidaten hebben meer ervaring, waren lid van plaatselijke parlementen, of behouden de ondersteuning van groepen die zelf ook Trump ondersteunen. De anti-abortuslobby heeft bijvoorbeeld een andere favoriet in deze voorverkiezing, religieuze pro-Trumpgroepen gaven hun steun aan een derde kandidaat.Door zo vol voor Carey te gaan, maakt Trump dat het resultaat ook over hem zal gaan. Vorige week verloor 'zijn' kandidaat in een voorverkiezing in Texas. Ook daar was er een lage opkomst, en waren er verzachtende factoren, maar toch, er ging een rimpeling door het Republikeinse establishment. Twee nederlagen op rij kan erop wijzen dat het grote wapen waarmee Trump zwaait - dat hij politieke carrières van zijn medestanders kan maken en van zijn tegenstanders kan kraken - aan kracht inboet. Althans plaatselijk, want nationaal blijft hij bij verre de machtigste Republikein.