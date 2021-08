President Tunesië verlengt ontbinding parlement

De Tunesische president Kais Saied heeft beslist om de ontbinding van het parlement te verlengen 'tot nader order'. Dat maakte hij in de nacht van maandag op dinsdag bekend. Op 25 juli trok de president alle macht naar zich toe, in eerste instantie voor dertig dagen. Maar dat is nu dus verlengd.

De Tunesische president Kais Saied heeft volgens juristen een staatsgreep gepleegd © Reuters