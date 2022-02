De Amerikaanse president Joe Biden roept zijn landgenoten die in Oekraïne verblijven, op om het land 'nu' te verlaten. Bij een Russische inval in het land komt er geen evacuatieoperatie met Amerikaanse troepen, zoals vorige zomer in Afghanistan.

Biden heeft dat gezegd in een interview met NBC.

'Er is geen enkel scenario waarin Amerikaanse troepen medeburgers komen redden', zei Biden. 'Als Amerikanen en Russen op elkaar beginnen te schieten, is het wereldoorlog.' Daarom moeten Amerikanen 'nu' het land verlaten.

Een van de grootste legers

Na de machtsovername van de taliban in Afghanistan voerden de Amerikanen de leiding van een grootscheepse evacuatie-operatie, maar dat zal niet gebeuren bij een Russische inval in Oekraïne. De Amerikaanse president wijst erop dat het hier niet gaat om 'een terreurorganisatie, maar een van de grootste legers ter wereld'.

De situatie kan snel escaleren, waarschuwt Biden. Volgens hem zal Poetin, als hij 'zo dom' is zijn leger Oekraïne te laten binnenvallen, toch 'slim genoeg' zijn om Amerikanen geen schade toe te brengen.

Eerder op donderdag werd het reisadvies van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aangepast. Daar is nu te lezen dat de consulaire hulpverlening in Oekraïne 'zwaar getroffen' wordt als Rusland het land binnenvalt. Ook hulp bij evacuatie wordt daardoor 'onmogelijk', meldt het ministerie.

Hoogspanning

Rusland ontkent dat het van plan is om Oekraïne binnen te vallen, maar heeft wel meer dan 100.000 troepen gestationeerd aan de grens en eist dat zijn veiligheidsbelangen gerespecteerd worden. Zo mag Oekraïne geen NAVO-lid worden.

De Russen zijn samen met buurland Wit-Rusland militaire oefeningen begonnen.

