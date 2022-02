De militaire ontplooiing van Rusland in Oekraïne en Wit-Rusland is een "gevaarlijk moment" voor de veiligheid in Europa. Dat heeft NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg donderdag gezegd tijdens een persmoment met de Britse premier Boris Johnson.

'We gaan al onze bondgenoten verdedigen en beschermen', aldus Stoltenberg. 'Een nieuwe agressie van Rusland (tegen Oekraïne) zal leiden tot een versterking van de aanwezigheid van de NAVO, niet tot een vermindering van die aanwezigheid.'

Brits buitenlandminister: 'Rusland moet stoppen met Koude Oorlog-retoriek'

In de crisis rond Oekraïne is de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zwaar uitgevallen naar Rusland. Moskou moet stoppen met zijn 'Koude Oorlog-retoriek' en ernstige onderhandelingen beginnen, zo stelde Truss donderdag bij een ontmoeting met haar Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in Moskou. Na afloop van het gesprek beklemtoonde ze ook dat de Russische troepen weggehaald moeten worden uit de grensregio met Oekraïne.

'Er is een alternatieve weg, een diplomatieke weg, die conflict en bloedvergieten vermijdt. Ik ben hier om er bij Rusland op aan te dringen die weg in te slaan', aldus Truss. De minister beklemtoonde dat de gesprekken rekening moeten houden met de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne, zoals Rusland dat in 1994 beloofd heeft in het Memorandum van Boedapest.

'De realiteit is dat we de opmars van meer dan 100.000 militairen aan de Oekraïense grens en de pogingen om de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne te ondergraven, niet kunnen ontkennen', luidde het.

Truss waarschuwde nadrukkelijk voor een Russische aanval. Een oorlog zou catastrofale gevolgen hebben voor de Oekraïeners en de Russen, alsook voor de veiligheid in Europa. 'De NAVO heeft duidelijk gemaakt dat elke invasie van Oekraïne enorme gevolgen zou hebben en hoge kosten zou veroorzaken', zei de minister.

Na afloop van het gesprek met Lavrov benadrukte Truss nogmaals dat een terugtrekking van de Russische militairen uit de grensregio met Oekraïne noodzakelijk is voor een de-escalatie van het conflict. 'Minister Lavrov vertelde me vandaag dat Rusland niet van plan is Oekraïne binnen te vallen. Maar die woorden moeten worden gevolgd door daden. We moeten zien dat de troepen en het militair materieel aan de Oekraïense grens naar een andere plaats worden overgebracht.'

Het Kremlin heeft altijd stellig ontkend een aanval op zijn buurland te plannen. Lavrov zei met zijn ambtgenoot Truss de door Rusland geëiste veiligheidsgaranties te willen bespreken. Moskou wil dat de NAVO een einde maakt aan haar uitbreiding naar Oost-Europa en wil vooral niet dat Oekraïne toetreedt tot het westerse bondgenootschap

Rusland en Wit-Rusland starten gemeenschappelijke militaire oefeningen

De legers van Rusland en Wit-Rusland zijn donderdag begonnen met gemeenschappelijke militaire oefeningen in Wit-Rusland. De manoeuvres zullen 10 dagen duren, zo heeft Moskou laten weten.

De oefeningen vinden plaats tegen de achtergrond van de oplopende spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Rusland heeft meer dan 100.000 militairen verzameld aan de grens met Oekraïne. Het Westen vreest dat een invasie van Oekraïne op til is, iets wat Moskou stellig ontkent.

'De oefeningen vinden plaats met als doel zich voor te bereiden om een agressie van buitenaf te stoppen en terug te dringen in het kader van een defensieve operatie', aldus het Russische ministerie van Defensie in een communiqué.

Cijfers over het aantal militairen en uitrusting dat voor de manoeuvres wordt ingezet, zijn er niet, maar volgens het Westen zijn 30.000 Russische soldaten ontplooid op Wit-Russische bodem.

De voorbije dagen was er heel wat diplomatiek overleg tussen Moskou en de westerse hoofdsteden in een poging de crisis rond Oekraïne te ontmijnen.

