Trump had later op woensdag een 'meltdown' tijdens een vergadering met het Congres over Syrië. Dat heeft Nancy Pelosi, de Democratische woordvoerster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, gezegd. 'Wat wij zagen van de president was een meltdown. Het was triest om te zien', verklaarde ze aan journalisten.

Pelosi voegde er nog aan toe dat Trump 'van streek' leek door de resolutie die woensdag in het Huis van Afgevaardigden werd aangenomen. De Democraten impliceerden voorts dat de meeting met de president voortijdig werd afgebroken omdat Trump Pelosi herhaaldelijk had beledigd.

Het ging om de eerste officiële ontmoeting tussen de president en Pelosi sinds het impeachment-onderzoek naar Trump op 24 september van start ging. Zijn gedrag 'was beledigend, vooral naar Pelosi toe', verklaarde Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat. 'Het was geen dialoog, maar meer een schimprede. (...) Zij is kalm gebleven, maar hij heeft haar behandeld als een derderangspolitica', aldus Schumer.

Hij riep het Witte Huis verder op om van koers te veranderen in Syrië en 'de schade die werd aangericht, ongedaan te maken'. 'De veiligheid van Amerika, de veiligheid van de Koerden is in de handen van één persoon, president Trump', luidde het.

Woensdagavond reageerde Trump op de aantijgingen van de Democraten door een foto te twitteren die volgens hem aantoont dat juist Pelosi een 'meltdown' had. De Democrate zelf lijkt dat anders te zien en maakte de foto direct de hoofdafbeelding op haar Twitter-account.

Trump noemt PKK 'waarschijnlijk grotere dreiging dan IS', Congres veroordeelt terugtrekking VS uit Syrië

De Amerikaans president Donald Trump heeft woensdag gezegd dat de Koerdische Arbeidspartij, die al decennia een bloedige guerrilla tegen Turkije voert, 'waarschijnlijk' een grotere 'terroristische dreiging' vormt dan de jihadisten van Islamitische Staat (IS).

'De PKK, die deel uitmaakt van de Koerden, zoals u weet, is waarschijnlijk erger in termen van terrorisme en een grotere terroristische bedreiging dan menige aspecten van IS', zei het Amerikaanse staatshoofd op een persconferentie in het Witte Huis. Turkije lanceerde vorige week in het noorden van Syrië een militair offensief tegen een Koerdische militie die voor Ankara geldt als de Syrische branche van de PKK.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag de beslissing van de Republikeinse president Donald Trump veroordeeld om de Amerikaanse troepen uit het noorden van Syrië terug te trekken.

Er waren 354 stemmen voor de resolutie over de partijen heen en 60 tegen. Niet minder dan 129 Republikeinen stemden voor. De resolutie noemt de Koerden 'partners' in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) en roept Turkije op een eind te maken aan zijn militair offensief in het noorden van Syrië.

Het Witte Huis moet volgens de tekst een 'duidelijk en specifiek plan voorleggen voor een duurzame nederlaag van IS'. Volgens het lagerhuis van het Amerikaanse parlement komt de Amerikaanse terugtrekking Syrië, Iran en Rusland ten goede. De tekst noemt die landen vijanden van Amerika.

VS bereiden nieuwe sancties tegen Turkije voor

De VS zijn nieuwe sancties tegen Turkije aan het voorbereiden die van kracht zullen gaan als er geen staakt-het-vuren komt. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin woensdag bevestigd. De Amerikaanse vice-president Mike Pence en buitenlandminister Mike Pompeo zijn woensdag naar Turkije vertrokken om de Turken te overtuigen het offensief te beëindigen.

De nieuwe sancties zouden andere Turkse ministers of industrieën kunnen viseren, verklaarde Mnuchin aan journalisten op een persbriefing. Washington legde eerder al sancties op aan verschillende (ex-)verantwoordelijken binnen de Turkse regering. Die viseren onder meer de ministers van Binnenlandse Zaken, van Defensie en van Energie en ook de ministeries van Defensie en Energie.

De nieuwe sancties kunnen 'alle nodige impact hebben', meent de minister. Hij erkent wel dat het een 'complexe situatie' is tussen 'Turkije die deel uitmaakt van de Navo enerzijds en anderzijds de Koerden die met ons gestreden hebben tegen IS'.

Volgens Mnuchin hebben Pompeo en Pence een lijst met doelen meegekregen voor hun ontmoeting met de Turkse president Erdogan donderdag. Het belangrijkste doel is om een staakt-het-vuren te bekomen.

In de Amerikaanse media lekte voor hun vertrek een brief uit van president Donald Trump aan Erdogan. Daarin roept de Republikein de Turkse president op om 'niet de stoere vent' uit te hangen. 'Wees niet dwaas! De geschiedenis zal dan positief over je oordelen. Als je dat niet doet, zal je gezien worden als de duivel', schreef Trump.

White House confirms authenticity of Trump letter to Erdogan, dated 10/9: “History... will look upon you forever as the devil if good things don’t happen. Don’t be a tough guy. Don’t be a fool! I will call you later.”

First reported by Fox Business. pic.twitter.com/lImxfhb2j1 — Peter Alexander (@PeterAlexander) October 16, 2019

De brief dateert van 9 oktober, twee dagen nadat Turkije groen licht gaf voor de inval in Syrië. 'Je wil niet verantwoordelijk zijn voor de afslachting van duizenden mensen en ik wil niet verantwoordelijk zijn voor het vernielen van de Turkse economie maar dat is wat ik zal doen, aldus de president nog. 'Laten we werken aan een goede deal.'

VN-Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft woensdag zijn bezorgdheid uitgedrukt over 'het risico op uitzwermen' van de jihadisten die gevangen gehouden worden in het noordoosten van Syrië. Dat staat in een korte verklaring die de vijftien leden van de Veiligheidsraad unaniem steunen. Daarin staat wel geen oproep om een einde te maken aan het Turkse offensief tegen de Koerden.

De vijtien leden, waaronder ook Rusland dat een belangrijke speler is in het conflict tussen de Koerden en Turkije, drukken in de mededeling ook hun 'grote bezorgdheid' uit over de mogelijkheid van een ernstige achteruitgang van de humanitaire situatie in het noordoosten van Syrië. 'We zijn allemaal akkoord over het gevaar van een heropleving van Islamitische Staat', aldus een westerse diplomaat die anoniem wilde blijven. De korte mededeling, die door Frankrijk werd opgesteld en die werd ondertekend tijdens een vergadering op vraag van de Europese leden van de Veiligheidsraad, veroordeelt het Turkse offensief niet en vraagt ook niet om een einde te maken aan de Turkse militaire operaties. De Europese leden (België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Polen) hebben in een aparte mededeling ook nog benadrukt dat het absoluut noodzakelijk is om de kampen waarin jihadisten zijn opgesloten te beveiligen.

'De beveiligde opsluiting van de terroristische strijders is noodzakelijk om te vermijden dat ze zich weer aansluiten bij terroristische groeperingen', klinkt het. Eerder op de dag raakte nog bekend dat twee Belgische Syriëstrijders ontsnapt zijn uit een Koerdische gevangenis in het noorden van Syrië. Vorige week werden verklaringen van de Europese leden van de Veiligheidsraad enerzijds en van de VS anderzijds, waarin werd opgeroepen tot een einde van het Turkse offensief, geblokkeerd door Rusland en China. Sindsdien hebben de VS en de Europeanen hun samenwerking versterkt, aldus een anonieme bron. Sinds het begin van het offensief op 9 oktober zijn al 160.000 burgers hun huizen ontvlucht en hebben verschillende ngo's, waaronder Artsen Zonder Grenzen, zich uit veiligheidsoverwegingen uit de regio teruggetrokken.