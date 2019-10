'Hier en daar daagt onder conservatieven het besef dat het opportunisme van Trump op lange termijn weleens zeer veel zou kunnen kapotmaken', schrijft Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck.

Het was Fernand Keuleneer, een van Vlaanderens conservatieve intellectuelen, die afgelopen week fel van leer trok tegen de verloedering van rechts Amerika. 'Dit is wat er gebeurt', schreef hij op sociale media, 'als populistisch dom rechts optrekt met corrupte criminelen: de totale discreditering voor lange tijd van alles wat weerwerk kan bieden tegen de ideologie van globalisme en gewin'. Keuleneer had het over de maffiapraktijken van president Donald Trump in zijn onderhandelingen met Oekraïne. Daarbij heeft Trump overduidelijk zijn eigenbelang vooropgesteld - de Democratische politicus Joe Biden in de gracht rijden - en níét de belangen van zijn land. Trump en zijn trawanten dreigden ermee, vaker indirect dan direct, 400 miljoen dollar militaire steun voor Oekraïne in te trekken als de Oekraïense president Volodymyr Zelensky niet zou helpen om de vermeende corruptie van Hunter Biden - zoon van Joe - bloot te leggen. Joe Bide...