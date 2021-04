Volgens de Iraanse hoofdonderhandelaar Abbas Araqchi krijgt een nieuw akkoord geleidelijk vorm en zet iedereen daar zijn schouders onder. 'Maar dit wordt niet gemakkelijk. Er zijn nog serieuze meningsverschillen waarover verder moet worden onderhandeld.' Er kan al het een en ander op papier worden gezet, denkt hij.

Kort na de aanval door vermoedelijk Israël op de nucleaire installatie in Natanz maakte Iran afgelopen week bekend in reactie daarop uranium te gaan verrijken tot 60 procent zuiverheid. Het Internationale Atoomagentschap (IAEA) heeft bevestigd dat Iran daar inderdaad mee bezig is. Dat is volgens het door de VS opgezegde atoomakkoord uit 2015 niet toegestaan, maar niet toereikend voor het vervaardigden van nucleaire wapens.

De Iraanse actie zet druk op de gesprekken in Wenen met de grootmachten die het akkoord sloten. Naast Iran zitten de EU, Rusland, China, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan tafel, met de VS op enige afstand.

EU-vertegenwoordiger Enrique Mora zei dat vooruitgang is geboekt bij 'een verre van makkelijke opdracht. We hebben nu behoefte aan gedetailleerder werk.'

Volgens een tevreden Russische ambassadeur Michail Oeljanov zijn alle deelnemers uit op succes. De Amerikaanse oud-president Donald Trump trok in 2018 een streep door het zogeheten JCPOA-akkoord en legde Iran weer sancties op. Zijn opvolger Joe Biden wil de deal wel reanimeren, maar wil eerst gebaren zien van Teheran, dat eist dat eerst strafmaatregelen worden teruggedraaid.

