Poetin trekt Rusland officieel terug uit nucleiar verdrag

De maatregel houdt verband met 'de overtreding door de Verenigde Staten van hun verplichtingen onder het verdrag', zei het Kremlin maandag.

Het decreet treedt meteen in werking, 'tot de Verenigde Staten de schending van hun verplichtingen uit het verdrag stopzetten of tot het stoppen van de geldigheid ervan'. Washington wordt binnenkort op de hoogte gesteld van de beslissing, staat nog in het decreet.

Gorbatsjov ondertekende het verdrag in 1987 samen met zijn Amerikaanse collega Ronald Reagan. De afkorting INF staat voor "Intermediate Range Nuclear Forces" of nucleaire middellange afstandssystemen. Het verplichtte Washington en Moskou al hun kernraketten en kruisraketten te vernietigen die een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer hadden en die vanop de grond konden worden gelanceerd.

Amerika schorste zijn deelname aan het verdrag op op 1 februari, Moskou deed een dag later hetzelfde. De Amerikaanse terugtrekking wordt definitief op 2 augustus.

Washington beschuldigde Rusland ervan het verdrag al verschillende jaren te schenden, in het bijzonder met de ontplooiing van het raketsysteem 9M729 dat de NAVO-codenaam SSC-8 heeft. Het systeem zou kruisraketten meer dan 2.000 kilometer ver kunnen lanceren, die bovendien kernkoppen kunnen dragen. Moskou beklemtoont echter dat de SSC-8 niet verder rijkt dan 480 kilometer en dat het niet onder de bepalingen van het INF-verdrag valt.

Rusland beschuldigde de VS ervan het verdrag te schenden door een raketafweerschild te ontwikkelen in Oost-Europa. Dat wordt beheerd door de militaire alliantie NAVO, waarvan Amerika een belangrijk lid is.

De opzegging van het verdrag doet vrezen voor een nieuwe wapenwedloop tussen Moskou en Washington. Ook de toekomst van het START-verdrag over de vermindering van kernwapens komt op de helling te staan.