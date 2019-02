VS trekken zich terug uit historisch nucleair verdrag met Rusland

De VS zullen zich vanaf zaterdag niet meer gebonden voelen aan de voorwaarden van het contract. Maar ze wezen er tegelijkertijd op dat het contract pas over zes maanden definitief vervalt. Tot dan krijgt Rusland de mogelijkheid om de voorwaarden van het verdrag alsnog na te komen.

De NAVO steunt de Amerikaanse terugtrekking uit het INF-verdrag en riep Moskou vrijdag in Brussel op om binnen zes maanden terug te keren naar 'volledige en verifieerbare naleving' van zijn ontwapeningsverplichtingen.

De boodschap van de Amerikanen kwam een dag voor het verstrijken van de gestelde deadline van 60 dagen.

De VS verwijten Rusland al lang de overeenkomsten van het verdrag te schenden. Washington had de regering in Moskou begin december voor een ultimatum gesteld dat zaterdag verstrijkt om opnieuw aan te knopen met de voorwaarden van het contract. Volgens de VS is de deadline echter zonder resultaat verlopen.

Nieuwe en gevaarlijke wapenwedloop?

Volgens de tekst van het verdrag wordt het INF-akkoord pas zes maanden na de beëindiging officieel ontbonden. Daarmee blijft er nog wat onderhandelingsruimte over om het verdrag mogelijk nog te redden. Alle eerdere pogingen zijn echter mislukt.

Experten vrezen dat indien het verdrag over zes maanden definitief wordt beëindigd, er een nieuwe en erg gevaarlijke wapenwedloop ontstaat. Het INF-verdrag verbiedt alle kernraketten en kruisraketten met een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer. Tegelijkertijd verbiedt het verdrag ook de productie en testen van dergelijke systemen.

De afkorting INF staat voor Intermediate Range Nuclear Forces, in het Nederlands: nucleaire middellange afstandssystemen.

De VS en de toenmalige Sovjet-Unie hadden het verdrag in 1987 ondertekend.

De Amerikanen en de NAVO beschuldigen de Russen ervan met hun raketten van het type 9M729 (NAVO-code: SSC-8) het meer dan 30 jaar oude verbod te schenden op nucleaire wapens op middellange afstand, die vanop de grond kunnen worden gelanceerd. Volgens informatie uit de VS zouden de raketten minstens 2.600 kilometer ver kunnen vliegen en in staat zijn om bijna alle hoofdsteden in Europa te treffen.

De Russische regering verwerpt de beschuldigingen en garandeert dat het bereik van de 9M729 minder dan 500 kilometer bedraagt, wat in overeenstemming zou zijn met de voorwaarden van het verdrag.

Rusland heeft de afgelopen weken herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat het de Amerikaanse beschuldigingen ongegrond acht en er niet aan denkt om zijn kruisraketten te vernietigen. Dat Rusland in deze kwestie nog toegevingen zal doen, geldt dan ook als erg onwaarschijnlijk.

China

Bovendien staan ook de VS onderhevig aan kritiek. Waarnemers zijn van mening dat ze niet veel belangstelling tonen voor het INF-verdrag onder zijn huidige vorm. Dit komt vooral doordat het uit de periode van de Koude Oorlog daterende verdrag alleen bindend is voor Amerikanen en Russen, maar niet voor opkomende militaire machten zoals China. China zou inmiddels over bijna 2.000 ballistische raketten en kruisraketten beschikken, die voor Washington en Moskou volgens het INF-verdrag verboden zouden zijn. Voor Europa ligt de beëindiging van het verdrag zeer gevoelig, omdat dit naar alle waarschijnlijkheid de discussie over nucleaire bewapening in Europa weer zal doen oplaaien. Volgens militairen is dit de enige manier om een strategisch evenwicht en afschrikking op de lange termijn veilig te stellen.