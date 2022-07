Paus vraagt hervatten onderhandelingen over Oekraïne

Paus Franciscus heeft zondag opgeroepen om de onderhandelingen over de oorlog in Oekraïne te hervatten.

‘Hoe kan men niet begrijpen dat oorlog enkel leidt tot vernietiging en dood, de mensen verdeelt en de waarheid en dialoog doodt?’, aldus de kerkvorst zondag bij het traditionele angelusgebed. ‘Ik bid en hoop dat alle internationale actoren de onderhandelingen hervatten en de zinloosheid van de oorlog niet voeden’, aldus nog de 85-jarige Argentijnse paus.

De paus is van plan naar de Oekraïense hoofdstad Kiev af te reizen, maar een datum is er nog niet. Verscheidene topfiguren in het Vaticaan hebben de plannen al bevestigd.