Paus verlaat het ziekenhuis: ‘ik leef nog’

Paus Franciscus heeft zaterdag het Gemelli-ziekenhuis in Rome verlaten. ‘Ik leef nog’, grapte de 86-jarige kerkvorst bij de opgedaagde persmeute en gelovigen.

Franciscus stapte uit zijn kleine witte Fiat om de mensen te begroeten en enkele woorden te wisselen. Nadien vertrok hij naar het Vaticaan.

De paus was woensdag opgenomen in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Hij werd er behandeld voor een bronchitis en kreeg antibiotica. Vrijdag bevestigde het Vaticaan dat hij aan de beterhand is en dat hij wellicht zaterdag het ziekenhuis zou mogen verlaten.

Giovanni Battista Re, decaan van het College van Kardinalen, verklaarde vrijdag tegenover het persagentschap Adnkronos dat hij er een goed oog in heeft dat de Argentijnse paus de kerkdiensten van de Goede Week en met Pasen officieel zal kunnen voorzitten, ook al zal hij waarschijnlijk alleen naast het altaar zitten.

Paus Franciscus kampt met een aantal chronische gezondheidsproblemen. Hij heeft maagklachten en zit vanwege een aanhoudend knieprobleem meestal in een rolstoel.