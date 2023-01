Paus Benedictus XVI begraven in Rome: 50.000 gelovigen woonden plechtigheid bij

Er hebben zowat 50.000 gelovigen de uitvaartplechtigheid van de voormalige paus Benedictus XVI bijgewoond op het Sint-Pietersplein in Rome. Dat schat de Vaticaanse gendarmerie, de politiedienst van Vaticaanstad.

Onder de aanwezigen waren 4.000 kardinalen, bisschoppen en priesters maar ook een aantal staats- en regeringsleiders. Voor België woonden koning Filip en koningin Mathilde de plechtigheid bij. Er was een grote delegatie uit Duitsland. Benedictus, geboren als Joseph Ratzinger, was afkomstig uit Beieren. Bondskanselier Olaf Scholz was aanwezig, maar ook president Frank-Walter Steinmeier, de Beierse minister-president Markus Söder en andere Duitse toppolitici.

Weinig verwijzingen naar Benedictus in homilie

Paus Franciscus heeft in zijn homilie tijdens de uitvaartplechtigheid van Benedictus XVI weinig rechtstreekse verwijzingen naar zijn voorganger gemaakt. Rond 10.50 uur werd de kist de Sint-Pietersbasiliek binnengedragen en verlieten gelovigen stilaan het Sint-Pietersplein.

Pas op het einde van de homilie sprak de Argentijnse kerkvader, die zich verplaatste in een rolstoel, zijn voorganger toe. “Benedictus, jij trouwe vriend van de bruidegom, moge je vreugde compleet zijn wanneer je zijn stem (van God, red.) eindelijk en voor altijd hoort”, klonk het. Jezus wordt in de katholieke kerk vaak de bruidegom genoemd.

Benedictus XVI is te rusten gelegd in de crypte van de basiliek waar paus Johannes Paulus II na zijn dood lag tot zijn zaligverklaring in 2011. Zoals de traditie het wil, zijn in de kist muntstukken en medailles geslagen tijdens zijn ambtsperiode worden gelegd, net als zijn pallium (deel van de liturgische kledij) en een tekst over zijn periode als paus.