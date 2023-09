‘Overal zetten containerschepen nooit geziene volumes “made in China” aan wal’

De maritieme buitenrand van Europa staat in de vitrine.

Havens zijn de wijd opengesperde portalen voor onze Europese koopdrift. Havens kennen geen zeden. Ze bieden hun diensten aan alles en iedereen aan en lonken daarbij naar de rijkste en dikste klanten. Vandaag zijn dat vooral Chinezen, met hun tomeloze drift om onze Europese markt binnen te dringen. Langs de hele Europese kustlijn staan ze te dringen, met contracten, concessies en containers. Vooral heel veel containers.

Rotterdam, Antwerpen en Hamburg zijn het meest in trek. Ze verwerken nog steeds bijna de helft van alle Europese invoer. Zo liep onlangs de MSC Loreto in Antwerpen binnen, volgestouwd met 24.300 containers uit China. We willen op een duurzame manier blijven groeien, opperde de havendirecteur. Duurzaamheid en Chinese containers, het blijft een intrigerende combinatie. Hamburg wil niet onderdoen. Ondanks voorbehoud van verschillende ministers liet het toe dat de Chinese staatsrederij Cosco Shipping zich inkocht in een containerdok.

Maar ook de kleinere havens bieden nu hongerig hun diensten aan. De hele maritieme buitenrand van Europa lijkt in de vitrine te staan. Het Griekse Piraeus is daarin het verst gegaan. Het antieke relict van Europa’s grote maritieme verleden is nu volledig in de greep van Chinese investeerders. Het volume Chinese goederen dat er verhandeld wordt, is verdubbeld. Piraeus is nu Europa’s vierde bestemming voor Chinese containers.

En vanuit Piraeus worden talrijke andere mediterrane havens gevoed, zoals Livorno, ooit de mercantiele uitvalsbasis van de familie De’ Medici. Livorno maakte China het hof door aan te sluiten op de Chinese Zijderoute, waarna de invoer uit China maal negen ging. Hetzelfde gebeurde met Varna, in Bulgarije aan de Zwarte Zee, met Koper in Slovenië, met Triëst, met Genua, met Valencia, met Barcelona en met Le Havre. Het spectaculairst gestegen in de gratie van de Chinezen is Zeebrugge. Een half miljoen auto’s werden er vorig jaar afgezet.

Overal zetten containerschepen nooit geziene volumes ‘made in China’ aan wal. Overal hopen havendirecteuren op méér, méér, méér. En als de havenkranen het helse ritme niet meer aankunnen, stelt China er graag nieuwe en grotere ter beschikking. Europese havens proberen de schijn nog op te houden met praatjes over de wederzijdse voordelen. De Chinezen zijn franker. In Zeebrugge vertelde een Chinese havenbaas: ‘We hebben dezelfde strategie: grote volumes uit China naar Europa brengen.’

Jonathan Holslag is politoloog en publicist.