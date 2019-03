Orban noemt kritische christendemocraten 'nuttige idioten' van links

Hongarije mag dan wel tegen 15 maart de omstreden affichecampagne tegen de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, beëindigen, maar daarmee is de kous niet af. Nadien komt een nieuwe campagne, ditmaal tegen de Nederlandse vicevoorzitter van de Commissie, Frans Timmermans. Dat kondigt premier Viktor Orban in Welt am Sontag aan.

In de Duitse krant is hij bovendien niet mals voor de partijen zoals CD&V die hem uit de EVP willen zetten. 'Nuttige idioten', zegt hij daarover.

Zaterdag raakte bekend dat Hongarije de campagne met de Juncker-affiches tegen het Europese immigratiebeleid zal intrekken tegen 15 maart. De affiches in het Hongaarse straatbeeld met Juncker en George Soros - de liberale Amerikaanse miljardair van Hongaarse afkomst en aartsvijand van de omstreden Hongaarse premier - bleken voor CD&V, CDH en de Luxemburgse zusterpartij CSV de druppel. Zij vroegen officieel om Orban en zijn eurokritische en antimigratiepartij Fidesz uit de Europese Volkspartij (EVP) te zetten.

Orban leek dus wat gas terug te nemen nu zijn positie in de partij van de Europese christendemocraten bedreigd is, maar in Welt am Sonntag neemt hij opnieuw geen doekje voor de mond. Zo komen er dus nieuwe affiches met Timmermans. Hij is als 'Spitzenkandidat' van de Europese sociaaldemocraten kandidaat-voorzitter van de Commissie bij de komende Europese verkiezingen. Timmermans zal samen met Soros afgebeeld zijn. 'De rol van Soros in de Europese politiek mag niet onopgemerkt blijven, iedereen heeft het recht te weten dat Timmermans openlijk zijn bondgenoot is.'

De Hongaarse premier is in het interview ook niet mals voor de partijen zoals CD&V die Fidesz naar de EVP-uitgang willen leiden. 'Nuttige idioten', zegt hij daarover. 'In de realiteit zit links achter die aanvallen, niet om ons te verzwakken, maar de EVP.'

De uitsluiting van Fidesz zou 'geen rationeel alternatief zijn', maar dient enkel de belangen van de tegenstanders.

Fake news

Het interview met Orban staat bol van fake news, zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke in een reactie. 'Het interview met Orban in Welt am Sonntag staat opnieuw bol van #fakenews en bewijst waarom wij de lijn trekken', dixit Beke op Twitter. 'Met nakende brexit, klimaatuitdagingen, veiligheidsvraagstuk... hebben we nood aan bouwers, niet aan slopers. @cdenv wil een EVP van bouwers. #dewegvooruit.'