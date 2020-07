De Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg (87) heeft bekendgemaakt dat ze momenteel chemotherapie krijgt voor een teruggekeerde leverkanker. Intussen blijft ze gewoon aan de slag bij het Hooggerechtshof.

'Ik heb al vaak gezegd dat ik lid blijf van het hof zolang ik de job met volle kracht kan doen. Ik blijf volledig in staat om dat te doen', zei het oudste lid van het hoogste rechtsorgaan van Amerika in een mededeling.

Ginsburg zegt de chemotherapie goed te verdragen, en bemoedigd te zijn door de 'positieve resultaten' die de behandeling oplevert. 'Mijn laatste scan op 7 juli toonde een aanzienlijke vermindering van de leverletsels en geen nieuwe ziekte', zei ze in de verklaring.

Ze zal om de twee weken een chemotherapiebehandeling blijven krijgen. Haar recente ziekenhuisopnames voor het verwijderen van galstenen en de behandeling van een infectie, hielden volgens haar geen verband met haar kanker.

De opperrechters in de Verenigde Staten worden benoemd voor het leven. Bij hun overlijden mag de zittende president een opvolger aanduiden. Ginsburg hoort tot de meer progressieve rechters van het negenkoppige Hooggerechtshof, en vriend en vijand kijkt uit naar haar gezondheidstoestand. President Trump stelde tot dusver twee conservatieve opperrechters aan.

