Op de Westelijke Jordaanoever zijn zaterdag opnieuw duizenden Palestijnen op straat gekomen om het overlijden van een bekende criticus van de Palestijnse Autoriteit aan te klagen. Onder meer in de steden Hebron en Ramallah vonden betogingen plaats.

Volgens verschillende Palestijnse bronnen worden de nieuwe protesten vooral bijgewoond door leden van de islamistische partij Hisb al-Tahrir (Bevrijdingspartij). De betogers eisen dat er een einde wordt gemaakt aan de "misdaden" van de Palestijnse president Mahmoed Abbas, zo blijkt uit de opschriften op de spandoeken.

Het protest is het gevolg van het overlijden van Abbas-criticus Nizar Banat (44) . Hij was donderdag in de omgeving van Hebron om het leven gekomen toen hij door de politie gearresteerd werd. De precieze omstandigheden van het overlijden zijn nog onduidelijk.

Volgens een onafhankelijke Palestijnse mensenrechtencommissie is uit de autopsie gebleken dat Banat zware klappen had gekregen, onder meer op het hoofd en in de nek. Er was ook met pepperspray in zijn gezicht gespoten. Volgens mediaberichten beschuldigen nabestaanden de politie van mishandeling.

De veiligheidsdiensten zeggen dat ze een arrestatiebevel tegen Banat hadden, omdat hij een Palestijnse wet tegen cybercriminaliteit zou hebben overtreden.

