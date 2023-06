Opnieuw meer dan 100.000 Israëli’s op straat tegen Netanyahu

Tienduizenden Israëli’s zijn zaterdag andermaal in heel het land op straat gekomen om hun ongenoegen te uiten over de rechts-religieuze regering van premier Benjamin Netanyahu.

Volgens Israëlische media ging het in Tel Aviv alleen al om 100.000 mensen. Er waren protestmarsen in circa 150 steden. Sinds het begin van het jaar wordt er regelmatig gemanifesteerd tegen de regering in Israël. De regering van Netanyahu wil met een justitiehervorming de macht verzwakken van het Hooggerechtshof, dat ze beschuldigt van overmatige politieke inmenging.

Volgens critici brengt de regering-Netanyahu zo de scheiding der machten in gevaar en stort ze het land in een politieke crisis. Netanyahu had de plannen onder grote druk in maart opgeschort en onderhandelingen tussen regering en oppositie zijn tot nu op niets uitgedraaid.