Opnieuw betoging tegen 'slavenwet' van Orban in Boedapest

Er waren volgens de pers zo'n 15.000 betogers op het plein voor het parlement. Alle partijen, van de Groenen tot extreemrechts en de socialisten en de liberalen, stapten samen op achter het spandoek 'Nee aan de slavenwet'.

Die houdt in dat arbeiders 400 bijkomende overuren mogen presteren per jaar, wat overeenkomt met twee maanden werk, terwijl de werkgevers drie jaar de tijd hebben om uitbetaling ervan te doen.

Daarnaast is er ook protest tegen andere wetten, die wijzigingen aanbrengen aan de kieswetgeving of de wet op de openbare aanbestgedingen. Deze wetswijzigingen doen de vrees ontstaan dat getornd wordt aan de onafhankelijkheid van het gerecht. De betogers eisten ook onafhankelijke en objectieve media. Ook in provinciesteden zoals Szeged waren er optochten.