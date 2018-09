West- en Oost-Europa willen een totaal verschillende EU

Het Europees Parlement zette vorige week het fameuze artikel 7 van het Europese Unieverdrag tegen Hongarije in werking. Hongarije is daarmee, na Polen, het tweede Centraal-Europese land dat zeggenschap in de Unie dreigt te verliezen. Zowel Warschau als Boedapest wordt ervan beschuldigd de rechtsstaat te ondergraven omdat de politieke overheid te zwaar op de magistratuur weegt. De kans dat de strafprocedure ook echt op gang wordt getrokken, is klein. De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders moet daa...