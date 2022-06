Biden wil federale taks op brandstoffen gedurende drie maanden afschaffen

De Amerikaanse president Joe Biden zal woensdag aan het Amerikaanse Congres vragen om de federale taks op brandstoffen gedurende drie maanden kwijt te schelden. De hoge brandstofprijzen voeden het ongenoegen bij de Amerikaanse consument en dat op enkele maanden van nieuwe verkiezingen, de zogenaamde midterms.

Concreet gaat het om een taks van 18,4 cent per ‘gallon’ (3,78 liter) benzine en 24,4 cent per gallon diesel. Die taks wil Biden van juli tot september afgeschaft zien. ‘Op die manier biedt hij onmiddellijk verlichting aan de Amerikaanse consument, die afziet van de prijsstijgingen door Poetin’, klinkt het.

Het Witte Huis roept tegelijk de Amerikaanse staten op om ook een deel van hun taksen op brandstof kwijt te schelden. Aan de oliesector vraagt de president om meer brandstoffen te produceren. De benzineprijs in de VS steeg sinds de oorlog in Oekraïne tot een record van gemiddeld 5 dollar voor 3,78 liter. Een jaar geleden kostte dat nog ongeveer 3 dollar.

De hoge brandstofprijzen, en als gevolg daarvan de sterk stijgende inflatie, wegen op de populariteit van de president. Met de woensdag aangekondigde maatregelen hoopt men dat de prijs aan de pomp met 1 dollar zal dalen. Tegelijk wordt erkend dat het tijdelijk afschaffen van de taks niet zal volstaan om alle gestegen kosten voor de gezinnen te compenseren.

De maatregelen, die niet toevallig genomen worden tijdens het vakantieseizoen als veel Amerikanen met de auto op reis gaan, zal de Amerikaanse overheid zo’n 10 miljard dollar kosten. De taksen gingen normaal naar een fonds voor de wegeninfrastructuur, maar een deel van de minderinkomsten zouden nu elders worden gehaald.