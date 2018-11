Ook Polen kant zich tegen Verklaring van Marrakesh

Volgens de Poolse eerste minister Mateusz Morawiecki is het erg onwaarschijnlijk dat Polen de VN-verklaring over migratie volgende maand zal ondertekenen. 'We zijn van mening dat onze soevereine principes absolute prioriteit hebben', zo verklaarde de Poolse premier na afloop van een bezoek van de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

De verklaring van Morawiecki komt er twee dagen nadat Oostenrijk had aangekondigd het 'Mondiaal Pact voor veilige, geordende en gereguleerde Migratie' (GCM) niet te willen ondertekenen. Eerder hadden ook de VS en Hongarije zich al teruggetrokken, terwijl ook Australië al kritische bedenkingen heeft geuit bij het akkoord.

Merkel benadrukte dat ze wel een voorstander is van de verklaring, omdat die helpt bij het tegengaan van de illegale migratie. Ze benadrukt dat in het GCM ook de soevereiniteit van de staten wordt benadrukt. 'In mijn ogen wordt dat allemaal uiteengezet in het migratiepact. Het is niet juridisch bindend en daarom staat Duitsland hierachter', verklaarde Merkel.

In de VN-verklaring worden niet-bindende afspraken gemaakt, onder meer om migratie zo ordentelijk mogelijk te laten verlopen en mensensmokkel tegen te gaan. De tekst zal in december ondertekend worden in de Marokkaanse stad Marrakesh. Voor België zal minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo daarbij aanwezig zijn.

Hij benadrukte enkele dagen geleden nog op Twitter dat hij achter het akkoord blijft staan. 'Migratie-uitdagingen los je als land niet in je eentje op. Er is net meer internationale samenwerking nodig, niet minder. Ik zal daarom in Marrakesh met veel overtuiging namens ons land het Global Compact on Migration ondertekenen', schreef hij.