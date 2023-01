Onrust in Peru: noodtoestand uitgeroepen in Lima na demonstraties tegen president

De regering in Peru heeft zaterdag in de hoofdstad Lima en verschillende andere regio’s de noodtoestand uitgeroepen vanwege de demonstraties tegen president Dina Boluarte. Bij die protesten zijn de afgelopen weken zeker 42 mensen om het leven gekomen.

Door de maatregel, die 30 dagen van kracht is, krijgt het leger de toelating om in te grijpen om de orde te handhaven. Ook worden meerdere grondwettelijke rechten zoals de vrijheid van beweging en vergadering en de onschendbaarheid van de woning, opgeschort. Dat blijkt uit een decreet dat zaterdagavond uitgevaardigd is.