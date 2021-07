De extreme hitte die zich voordeed in het westen van Noord-Amerika, met temperaturen die opliepen tot bijna 50 graden, was zonder klimaatverandering zo goed als onmogelijk geweest. Dat blijkt uit een studie van een internationale groep van klimaatonderzoekers.

De klimaatverandering heeft de hittegolf in Canada en de VS 150 keer waarschijnlijker gemaakt, zo meldt het onderzoeksproject World Weather Attribution (WWA).

De wetenschappers vergeleken de temperaturen van eind juni en begin juli met historische gegevens sinds het begin van de jaren 1800. Uit die data blijkt dat de recente hittegolf, zelfs met de huidige temperatuurstijgingen door de klimaatverandering, een gebeurtenis was die zich waarschijnlijk slechts eens in de duizend jaar zou voordoen. 'Dat is het statistische equivalent van echte pech', staat in een nieuwsbericht. 'Wat we zien is ongekend. Het is niet normaal dat opwarmingsrecords met vier of vijf graden Celsius worden gebroken', klinkt het bij onderzoeker Friederike Otto van de universiteit van Oxford.

Canada en het noordwesten van de Verenigde Staten werden de voorbije weken geconfronteerd met een ongeziene hitte. Ongeveer 260 kilometer ten noordoosten van Vancouver werd in de Canadese gemeente Lytton een temperatuur van maar liefst 49,6 graden opgetekend. Het vorige record in Canada bedroeg 45 graden.

In het onderzoek, dat nog niet in een wetenschappelijk tijdschrift is gepubliceerd, wordt ook gewaarschuwd voor een herhaling van dit uitzonderlijke weerfenomeen. De opwarming van de aarde met twee graden Celsius zou ertoe kunnen leiden dat zo'n hittegolf zich om de vijf à tien jaar zou voordoen, in plaats van gemiddeld eens in de duizend jaar.

