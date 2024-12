Trump noemt Canada 51ste staat van de VS in kerstwensen: wensen aan ‘gouverneur Justin Trudeau’

De toekomstige Amerikaanse president Donald Trump heeft in een bericht op Truth Social, zijn eigen socialenetwerksite, opvallende kerstwensen overgemaakt aan Panama, Canada en Groenland.

Trump koos voor zijn kerstwensen voor een provocerend bericht op Truth Social. Nadat hij er zaterdag mee dreigde om de controle over het Panamakanaal terug te nemen, herhaalt hij in zijn kerstboodschap zijn beschuldigingen over Chinese inmenging. “Prettige kerst aan iedereen, ook aan de fantastische Chinese soldaten die liefdevol maar illegaal het Panamakanaal uitbaten.

Trump, die zaterdag stelde dat hij vindt dat Amerikaanse boten minder zouden moeten betalen om door het Panamakanaal te varen, maakte woensdag ook van de gelegenheid gebruik om Kevin Marino Cabrera te benoemen als de nieuwe ambassadeur van Panama, “een land dat ons oplicht via het Panamakanaal”. Het Panamakanaal dat werd gebouwd door de VS en werd ingehuldigd in 1914, werd in 1999 overgedragen aan Panama.

Trump richt in zijn boodschap ook zijn pijlen naar Canada, die hij opnieuw de 51ste staat van de VS noemt. Hij richt zijn wensen dan ook aan “gouverneur Justin Trudeau”. “Als Canada onze 51ste staat zou worden, zouden de belastingen met 60 procent afnemen, zouden hun bedrijven meteen verdubbelen in grootte en zouden ze zoals geen ander land ter wereld militair beschermd zijn”, schrijft hij.

En ook Groenland passeert de revue. “Ook een zalige kerst aan de mensen van Groenland, die de VS nodig hebben voor hun nationale veiligheid en willen dat de VS aanwezig zijn, en dat zullen we zijn.”

Trump stuurt ook nog onder meer “de radicaal-linkse gekken” kerstwensen te sturen, die “constant proberen ons gerechtssysteem en onze verkiezingen te manipuleren”. En ook de “37 meest gewelddadige criminelen, die zoals niemand anders vermoord, verkracht en geplunderd hebben, en gratie hebben gekregen van ‘Sleepy Joe’.”