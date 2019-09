Obama-alumni Biden en Castro botsen in derde Democratisch debat

Eva Schram Correspondent voor Knack.be in Noord-Amerika.

Tien (redelijk) serieuze kandidaten namen het donderdagavond in Houston, Texas tegen elkaar op in het derde Democratische debat. Het was de eerste confrontatie tussen Joe Biden en Elizabeth Warren, Julian Castro stelde zich hard op en Beto O'Rourke maakt mogelijk een comeback.

Vlnr naar rechts: Cory Booker, Pete Buttigieg, Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Andrew Yang, Beto O'Rourke. Niet op de foto: Amy Klobuchar, Julian Castro. 12 september 2019 © Reuters

Er werd uitgekeken naar het derde debat omdat het de eerste keer zou zijn tussen koploper Joe Biden en Elizabeth Warren, die de laatste maanden hard klimt en de peilingen en na Biden en Bernie Sanders nu de meest populaire kandidaat is. Degenen die spektakel tussen de twee hadden verwacht, zullen teleurgesteld gaan. Verder dan wat onenigheid over de beste manier om universele gezondheidszorg te bewerkstelligen (Biden wil Obamacare uitbreiden, Warren wil Medicare for all, net als Bernie Sanders) kwam het niet. Biden probeerde Warren (en Sanders) wel onder druk te zetten om uit te leggen hoe ze een gratis zorgverzekering voor iedereen gaan betalen, maar Warren ontweek die vraag kundig. Ook toen moderator George Stephanopoulos haar op de man af vroeg of de belastingen van de middenklasse omhoog zullen gaan, gaf ze geen direct antwoord. Ze wilde alleen kwijt dat de rijken meer zullen gaan betalen, en de middenklasse in totaal minder. Wie tussen de regels doorleest, weet dat dat bet...

