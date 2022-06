Nucleaire deal Iran: Borrell ziet kans op akkoord krimpen

‘De kans om tot een overeenkomst te komen en naar het JCPOA-plan (het nucleaire akkoord uit 2015, red.) terug te keren, wordt kleiner. Maar met een extra inspanning is het nog mogelijk.’ Dat heeft de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlandbeleid, Josep Borrell, zaterdag op Twitter geschreven na een gesprek met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hussein Amirabdollahian.

Iran had in 2015 een akkoord over zijn nucleair programma gesloten met de VS, China, Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De deal moest verhinderen dat Teheran een kernbom vervaardigt. In ruil werden de verstikkende sancties opgeheven. Maar in 2018 kwam de overeenkomst op losse schroeven te staan, nadat de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump eenzijdig had beslist om de VS terug te trekken uit het akkoord. Hij voerde toen ook de sancties tegen Iran opnieuw in.

De onderhandelingen hernamen nadat Trump werd opgevolgd door Joe Biden. Ze slepen aan omdat Washington en Teheran het niet eens raken over welke Amerikaanse sancties weer zullen verdwijnen. Westerse diplomaten waarschuwen al maanden dat een terugkeer naar het akkoord van 2015 steeds onwaarschijnlijker wordt. Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) zei onlangs nog dat de Iraanse voorraad verrijkt uranium intussen meer dan achttien keer groter dan de limiet die was toegestaan onder de overeenkomst van 2015.

Borrell voegde zaterdag nog toe dat hij als bemiddelaar steeds klaarstaat om te helpen bij het zoeken naar oplossingen.