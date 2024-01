‘Nu het kernwapenprogramma van Noord-Korea ver gevorderd is, kan Kim Jong-un zich meer veroorloven’

Door een wijziging in de grondwet is Zuid-Korea nu ‘de belangrijkste vijand’.

Boven op het geweld in Oekraïne, Gaza, de Rode Zee en in tal van Afrikaanse landen drijft nu ook Noord-Korea opnieuw de spanningen op. Vorige week testte het een torpedo met een kernkop en een raket die met een moderne kernkop de Verenigde Staten zou kunnen treffen. Deze Hwasong 18 is een wapen dat ertoe doet.

Bijna tezelfdertijd voerde Kim Jong-un een wijziging door in de grondwet. Zijn land stapt daarmee af van het oorspronkelijke voornemen om een vreedzame hereniging met het Zuiden te bewerkstelligen. Zuid-Korea is nu ‘de belangrijkste vijand’. Agentschappen voor toeristische en economische samenwerking worden afgeschaft.

Die verharding bouwde zich al lange tijd op, maar versnelde na het aantreden van Kim Jong-un in 2012. Kim verhoogde de investeringen in de krijgsmacht en het kernrakettenprogramma. Tijdens zijn presidentschap werden maar liefst 218 raketten getest. Tijdens het bewind van zijn vader, Kim Jong-il, waren dat er 43.

Nu dat kernwapenprogramma ver gevorderd is, kan Kim zich meer veroorloven. Hij zou in staat moeten zijn om een dertigtal kernraketten in stelling te brengen, heeft materiaal om er nog eens een vijftigtal te bouwen en zou volgens Zuid-Korea werken aan een arsenaal van 300 kernkoppen: evenveel als Frankrijk.

Twee andere belangrijke momenten droegen bij tot de verharding. Enerzijds heb je de mislukte top tussen Kim en Donald Trump in 2019. Anderzijds gaat het om de Russische aanval op Oekraïne, die het belang van kernwapens bevestigt en Moskou en Pyongyang dichter bij elkaar heeft gebracht.

Rusland strijdt nu in Oekraïne met obussen, drones en tactische raketten. Dat levert Noord-Korea inkomsten op en geeft een impuls aan zijn wapenindustrie. Hoewel ze vaak deels verborgen zijn onder rotsformaties, lijkt het erop dat veel installaties en fabrieken worden uitgebreid.

Die evolutie is sowieso slecht nieuws voor de stabiliteit in de wereld. Rusland, Iran, China, Noord-Korea: ze lijken allemaal tot het besluit gekomen dat de samenwerking tegen het Westen moet worden verstevigd. De belangrijkste vraag nu is in welke mate Kim Jong-un, een leider die al bekendstaat om zijn korte lontje, zich ook heeft laten inspireren door de agressieve politiek van Vladimir Poetin en speelt met het idee van een invasie van het Zuiden. Dat zou een enorme gok zijn, maar zoals Poetin recent bevestigde: roekeloosheid drukt wellicht een grotere stempel op de internationale politiek dan koelbloedigheid.