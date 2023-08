‘Rusland heeft Noord-Korea al meermaals voedsel voor wapens aangeboden’

Noord-Korea blijft een stoorzender om in de gaten te houden.

Soms lijkt Noord-Korea één aandoenlijke komedie, zoals vorige week toen het trots een oude omgebouwde schuit inhuldigde als het eerste eigen cruiseschip. De gegoede Noord-Koreaan kan er vanaf nu naar hartenlust losgaan op karaokemuziek ‘terwijl de heilige landschappen voorbijglijden’. Maar Noord-Korea blijft toch vooral een politieke tragedie, waarin goed 26 miljoen mensen zich het brood uit de mond sparen om de dictator zijn kernwapens te gunnen.

In de schaduw van de oorlog in Oekraïne werd die bouw van kernwapens versneld. Deze zomer werd voor de tweede keer een test uitgevoerd met de Hwasong-18. Die raket heeft een reikwijdte van liefst 15.000 kilometer en kan daarmee probleemloos de Verenigde Staten bedreigen. Bovendien is het wapen moeilijker te treffen omdat het mobiel is en met zogenoemde vaste brandstof sneller gelanceerd kan worden.

Tezelfdertijd laat Pyongyang doorschemeren dat het klaar is met de bouw van een kleine, geminiaturiseerde kernkop: de Hwasan-31. Enkele weken geleden poseerde dictator Kim Jong-un ermee op de foto. Zo’n kleine kernkop is nodig om van de Hwasong-18 een volwaardige kernraket te maken. De kans bestaat dat Noord-Korea dat wapen de komende maanden zal testen. De VS stoppen nu maar beter met dagdromen over nucleaire ontwapening, klonk het.

Washington heeft natuurlijk voorbereidingen getroffen, maar die zijn duur. Een Amerikaanse militair vertelde me ooit dat voor elke Noord-Koreaanse kernraket minstens twintig keer zoveel geld aan verdedigingsmiddelen moet worden uitgegeven. Bovendien moeten de Amerikanen voor hun verdediging tegen raketten nu tegelijk naar Noord-Korea én naar China kijken.

Ondertussen blijft Pyongyang wapens leveren aan Rusland – recent was de Russische minister van Defensie te gast op een Noord-Koreaanse wapenbeurs. Die wapenuitvoer is belangrijk voor het regime van Kim om de hoge voedselprijzen het hoofd te bieden. Rusland heeft hem al enkele keren voedsel voor wapens aangeboden. Cynischer kan het niet worden in de machtspolitiek.

Noord-Korea blijft een stoorzender om in de gaten te houden. Sowieso vormen de nieuwe kernwapens een bedreiging voor de regio en de VS, zeker omdat er amper kanalen bestaan om informatie uit te wisselen. Dat zelfs een kabouter als Noord-Korea nu ernstig genomen moet worden, bevestigt voor veel dictators elders in de wereld het nut van kernwapens: geen betere militaire paraplu dan een nucleaire paraplu.

Jonathan Holslag is politoloog en publicist.