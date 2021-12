Bij de ontvangst van de Nobelprijs voor de Vrede heeft de Filipijnse journaliste Maria Ressa uitgehaald naar de Amerikaanse techgiganten die uit hebzucht toelaten dat 'een toxische modder' over de sociale netwerken wordt uitgestort.

De journaliste ontving de Nobelprijs vrijdag samen met de Rus Dmitri Moeratov.

Met de technologie van deze bedrijven 'kon het virus van de leugen elk van ons besmetten, ons tegen elkaar opzetten, onze angst, woede en haat naar boven halen en het terrein effenen voor de opkomst van autoritaire leiders en dictators', zei de medeoprichtster van de nieuwssite Rappler. Volgens haar is 'de hoogste nood vandaag een transformatie van deze haat en dit geweld, van de toxische modder die door ons informatiesysteem loopt, voortgestuwd door de Amerikaanse internetbedrijven die meer geld verdienen naarmate ze deze haat verspreiden'. Deze bedrijven 'liggen overhoop met de feiten, overhoop met de journalisten'. 'Van nature verdelen ze ons, radicaliseren ze ons', benadrukte Ressa.

'Zonder de feiten krijg je de waarheid niet. Zonder waarheid kan je geen vertrouwen hebben. Zonder vertrouwen hebben we (...) geen democratie en wordt het onmogelijk de existentiële problemen van onze wereld het hoofd te bieden: het klimaat, het coronavirus, de strijd voor de waarheid', aldus nog de journaliste.

Voorwaardelijk vrij

Net als Rappler werd Maria Ressa een symbool van de persvrijheid in een tijdperk van autoritaire leiders. Ze werd vaak vervolgd door het Filipijnse bewind om haar kritische standpunten. 'Wat op de sociale netwerken gebeurt, blijft niet op de sociale netwerken', zei ze nog. Ze ging de strijd aan met de Filipijnse president Rodrigo Duterte, van wie ze de brutale en bloedige methodes in zijn oorlog tegen de drugs hekelde.

De journaliste is momenteel voorwaardelijk vrij in afwachting van een vonnis in beroep na een veroordeling wegens laster. Ze moest aan vier rechtbanken de toestemming vragen om haar prijs persoonlijk op te halen voordat ze maandag groen licht kreeg.

De journaliste ontving de Nobelprijs vrijdag samen met de Rus Dmitri Moeratov.Met de technologie van deze bedrijven 'kon het virus van de leugen elk van ons besmetten, ons tegen elkaar opzetten, onze angst, woede en haat naar boven halen en het terrein effenen voor de opkomst van autoritaire leiders en dictators', zei de medeoprichtster van de nieuwssite Rappler. Volgens haar is 'de hoogste nood vandaag een transformatie van deze haat en dit geweld, van de toxische modder die door ons informatiesysteem loopt, voortgestuwd door de Amerikaanse internetbedrijven die meer geld verdienen naarmate ze deze haat verspreiden'. Deze bedrijven 'liggen overhoop met de feiten, overhoop met de journalisten'. 'Van nature verdelen ze ons, radicaliseren ze ons', benadrukte Ressa. 'Zonder de feiten krijg je de waarheid niet. Zonder waarheid kan je geen vertrouwen hebben. Zonder vertrouwen hebben we (...) geen democratie en wordt het onmogelijk de existentiële problemen van onze wereld het hoofd te bieden: het klimaat, het coronavirus, de strijd voor de waarheid', aldus nog de journaliste. Net als Rappler werd Maria Ressa een symbool van de persvrijheid in een tijdperk van autoritaire leiders. Ze werd vaak vervolgd door het Filipijnse bewind om haar kritische standpunten. 'Wat op de sociale netwerken gebeurt, blijft niet op de sociale netwerken', zei ze nog. Ze ging de strijd aan met de Filipijnse president Rodrigo Duterte, van wie ze de brutale en bloedige methodes in zijn oorlog tegen de drugs hekelde. De journaliste is momenteel voorwaardelijk vrij in afwachting van een vonnis in beroep na een veroordeling wegens laster. Ze moest aan vier rechtbanken de toestemming vragen om haar prijs persoonlijk op te halen voordat ze maandag groen licht kreeg.