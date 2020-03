De Congolese gynaecoloog Denis Mukwege, in 2018 winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, heeft dinsdag de titel van doctor honoris causa gekregen aan de protestantse universiteit van Congo (UPC) Kinshasa. Het is de eerste keer dat hij een dergelijke titel in ontvangst mag nemen in zijn eigen land, melden lokale media.

De UPC krijgt de titel als erkenning voor zijn persoonlijk engagement bij de installering van het algemeen hospitaal de Panzi-stichting in Bukavu, hoofdplaats van de provincie Zuid-Kivu, de strijd tegen seksueel geweld en ook voor de toekenning van de Nobelprijs, zo luidde het. Mukwege kreeg vorig jaar aan de Universiteit Antwerpen nog een eredoctoraat.

De gynaecoloog werd een internationale autoriteit op het vlak van de behandeling van slachtoffers van seksueel geweld, maar schuwde ook de kritiek niet aan het adres van de militaire en politieke machthebbers die verantwoordelijk waren voor de gruwel en wetteloosheid in het oosten van Congo. Het maakte van hem ook een gerespecteerde mensenrechtenactivist, die geregeld op de zere tenen van de Congolese president Joseph Kabila en anderen trapte.

Zijn werk en activisme waren echter niet zonder gevaar. In het najaar van 2012 overvielen gewapende mannen zijn huis in Bukavu. Mukwege en zijn gezin konden als bij wonder ontsnappen en hij vluchtte naar België, dat hem asiel verleende. Hoe populair de dokter bij de lokale bevolking was, bleek toen hij begin 2013 terugkeerde naar Bukavu, waar duizenden mensen hem toejuichten. Zijn Panzi-stichting staat intussen onder permanente bewaking van de VN-vredesmissie Monusco.

Mukwege ontving tal van internationale onderscheidingen voor zijn werk. De Congolees kreeg reeds de Mensenrechtenprijs van de Verenigde Naties, de Olaf Palme-prijs en de Sacharovprijs van het Europees Parlement. Ook in België wordt hij alom gelauwerd. Filmmaker Thierry Michel eerde hem in "L'homme qui répare les femmes: La colère d'Hippocrate" en in september vorig jaar werd hij doctor honoris causa aan de universiteit van Luik.

