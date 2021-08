De ultraconservatieve Ebrahim Raisi is donderdag door het Iraanse parlement officieel benoemd tot de achtste president van de Islamitische Republiek. Hij verklaarde ook elk diplomatiek plan te steunen om een einde te maken aan de Amerikaanse sancties.

Woensdag werd Raisi al ingehuldigd nadat de grootayatollah Ali Khamenei zijn verkiezing had goedgekeurd, de officiële inauguratie vond donderdag plaats. 'Ik zal mezelf wijden aan de dienst van het volk, aan de eer van het land, aan de verspreiding van religie en moraliteit en aan de ondersteuning van waarheid en gerechtigheid', zwoer hij.

Raisi verklaarde eveneens 'elk diplomatiek plan' te steunen dat de opheffing van de Amerikaanse sancties mogelijk maakt die de economie van Iran ondermijnen. 'Sancties tegen de Iraanse natie moeten worden ophegeven. We zullen elk plan steunen dat dit doel bereikt', klonk het.

De 60-jarige Raisi won in juni de presidentsverkiezingen met bijna 62 procent van de stemmen. De aartsconservatieve opperrechter, van wie vermoed wordt dat zijn ambities hoger reiken dan het presidentschap, werd in 1960 in Masshad, in het noordoosten van het land, geboren. De hardliner is allesbehalve een onbesproken figuur. Na de revolutie stapte hij in de magistratuur en bekleedde hij van 1985 tot 1988 de functie van viceprocureur in Teheran, een positie die hem linkt aan de duizenden executies in Iran van politieke gevangenen in de jaren tachtig.

Woensdag werd Raisi al ingehuldigd nadat de grootayatollah Ali Khamenei zijn verkiezing had goedgekeurd, de officiële inauguratie vond donderdag plaats. 'Ik zal mezelf wijden aan de dienst van het volk, aan de eer van het land, aan de verspreiding van religie en moraliteit en aan de ondersteuning van waarheid en gerechtigheid', zwoer hij.Raisi verklaarde eveneens 'elk diplomatiek plan' te steunen dat de opheffing van de Amerikaanse sancties mogelijk maakt die de economie van Iran ondermijnen. 'Sancties tegen de Iraanse natie moeten worden ophegeven. We zullen elk plan steunen dat dit doel bereikt', klonk het.De 60-jarige Raisi won in juni de presidentsverkiezingen met bijna 62 procent van de stemmen. De aartsconservatieve opperrechter, van wie vermoed wordt dat zijn ambities hoger reiken dan het presidentschap, werd in 1960 in Masshad, in het noordoosten van het land, geboren. De hardliner is allesbehalve een onbesproken figuur. Na de revolutie stapte hij in de magistratuur en bekleedde hij van 1985 tot 1988 de functie van viceprocureur in Teheran, een positie die hem linkt aan de duizenden executies in Iran van politieke gevangenen in de jaren tachtig.