Nieuwe president Georgië legt eed af te midden van politieke crisis

De nieuwe president van Georgië, de 53-jarige Michail Kavelasjvili van de regerende pro-Russische partij Georgische Droom, heeft zondag de eed afgelegd te midden van een diepe politieke crisis. Zeker 2.000 pro-Europese manifestanten verzamelden voor het presidentiële paleis.

Bij de eedaflegging zondagochtend van de antiwesterse voormalige voetballer Michail Kavelasjvili, haalde zijn voorgangster Salomé Zoerabisjvili, die president was sinds 2018, nog fors uit. “Ik blijf de enige legitieme president van Georgië”, zei ze aan het presidentieel paleis voor een grote menigte aanhangers, van wie velen vlaggen van de Europese Unie droegen.

“Ik zal het presidentieel paleis verlaten om aan jullie zijde te staan, de legitimiteit, de vlag en jullie vertrouwen met me meedragend.” Georgië zit in een diepe politieke crisis sinds de parlementsverkiezingen van 26 oktober. Die werden gewonnen door regeringspartij Georgische Droom, maar Zoerabisjvili en de prowesterse oppositie beschuldigt de partij van verkiezingsfraude.

Kavelasjvili is de eerste Georgische president die door een nieuw kiescollege, dat gedomineerd wordt door Georgische Droom, en niet door het volk is gekozen. Zijn eedaflegging vond in het parlement achter gesloten deuren plaats, wat ook nog nooit eerder was voorgekomen in Georgië. Hij is een oud-voetballer die de laatste jaren vooral bekendstaat als antiwesterse en radicaal-rechtse politicus. Hij zit sinds 2016 in het parlement.

Volgens de regeringspartij is bij de parlementsverkiezingen niet gefraudeerd en is Kavelasjvili eerlijk gekozen.

De president is in Georgië het staatshoofd en de functie is grotendeels ceremonieel. Zoerabisjvili werd zes jaar geleden president met steun van Georgische Droom. De 72-jarige politica heeft gebroken met de partij en is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de meest uitgesproken critici.