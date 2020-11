Een federale rechtbank in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft president Donald Trump zaterdagavond een nieuwe nederlaag bezorgd in zijn juridische strijd om de verkiezingsuitslag aan te vechten.

Volgens rechter Matthew Brann konden de advocaten van de Trump-campagne niet met bewijzen staven dat er sprake was van fraude bij de door Joe Biden gewonnen Amerikaanse presidentsverkiezingen. De klacht van Trump werd verworpen.

De beslissing van de rechtbank betekent volgens Amerikaanse media een zwaar verlies voor het kamp van president Trump. Die had gehoopt in Pennsylvania gehoor te vinden bij de rechtbank.

Volgens rechter Matthew Brann konden de advocaten van de Trump-campagne niet met bewijzen staven dat er sprake was van fraude bij de door Joe Biden gewonnen Amerikaanse presidentsverkiezingen. De klacht van Trump werd verworpen. De beslissing van de rechtbank betekent volgens Amerikaanse media een zwaar verlies voor het kamp van president Trump. Die had gehoopt in Pennsylvania gehoor te vinden bij de rechtbank.