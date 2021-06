De ultraconservatief Ebrahim Raisi, die vrijdag de Iraanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen, sluit een ontmoeting met de Amerikaanse president uit. Dat zei hij maandag op de eerste persconferentie na zijn overwinning.

'Ik kan me niet inbeelden dat ik Biden ga spreken, hij heeft de kernwapenovereenkomst van 2015 genegeerd door onmenselijke sancties te steunen tegen het Iraanse volk', aldus de 60-jarige Raisi. 'Biden moet de sancties eerst opheffen om de Verenigde Staten opnieuw enige credibiliteit te geven in Iran.'

De aartsconservatieve opperrechter Raisi is een hardliner en allesbehalve een onbesproken figuur. Na de revolutie in Iran stapte hij in de magistratuur en bekleedde hij van 1985 tot 1988 de functie van viceprocureur in Teheran, een positie die hem linkt aan de duizenden executies in Iran van politieke gevangenen in de jaren tachtig. (Belga)

