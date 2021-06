De Iraniërs trekken vrijdag naar het stemhokje om een nieuwe president te kiezen. De 60-jarige hardliner Ebrahim Raisi geldt als de grote favoriet.

Ebrahim Raisi, die in 2017 nog 38 procent van de kiezers wist te overtuigen, is het hoofd van de rechterlijke macht in Iran en staat bekend als aartsconservatief.

Vermoed wordt dat zijn ambities hoger reiken dan het presidentschap, namelijk op termijn de bejaarde ayatollah Ali Khamenei opvolgen.

Executies

Raisi werd in 1960 in Masshad, in het noordoosten van het land, geboren. De hardliner is allesbehalve een onbesproken figuur. Na de islamitische revolutie (1978-1979) stapte hij in de magistratuur en bekleedde hij van 1985 tot 1988 de functie van viceprocureur in Teheran, een positie die hem linkt aan de duizenden executies in Iran van politieke gevangenen in de jaren tachtig.

Later werd hij procureur-generaal en hoofd van de rechterlijke macht. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de brute repressie van de oppositie.

Sancties

Wat het buitenlands beleid betreft, staat Raisi voor een harde antiwesterse koers. Hij is tegen onderhandelingen met de VS, en ziet meer in samenwerking met Rusland. Hij staat momenteel op een Amerikaanse sanctielijst, waardoor hij de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VN in New York niet kan bijwonen.

Raisi is ook tegen de nucleaire deal die Amerikaans president Biden nieuw leven wil inblazen.

Tweede ronde?

Dat Raisi de grote favoriet is, heeft in hoofdzaak te maken met een gebrek aan valabele tegenkandidaten. Nadat de machtige Raad der Hoeders van de Grondwet, die belast is met het toezicht op de verkiezingen, maar liefst 98 procent van de potentiële kandidaten die een gooi naar het presidentschap wilden doen, als ongeschikt heeft afgewezen, lijkt Raisi zich weinig zorgen te moeten maken.

Op 25 juni staat een tweede ronde gepland tussen de twee presidentskandidaten die de meeste stemmen hebben behaald, indien geen van beiden bij de eerste poging een absolute meerderheid behaalt.

