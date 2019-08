Twee vrouwen hebben een nieuwe burgerlijke klacht ingediend tegen de erfgenamen van Jeffrey Epstein en zijn vermoedelijke medeplichtigen. De eisers zouden vijftien jaar geleden misbruikt zijn en vorderen 100 miljoen dollar schadeloosstellingen.

De klacht is ingediend bij de federale rechtbank van Manhattan en identificeert de twee vermeende slachtoffers niet, noch de zowat tien eveneens gedaagde vrouwen die de zaterdag in zijn cel overleden financier zouden geholpen hebben.

De leeftijd van de klaagsters staat evenmin in de klacht, maar volgens hun advocate Lisa Bloom, waren ze destijds 18 en 20 jaar oud, aldus een mededeling.

De twee vrouwen werkten als hostessen in hetzelfde restaurant in Manhattan in juni 2004, toen ze werden benaderd door een "oogster" van de financier. Zij zou de twee meisjes, bekaaid en op zoek naar werk als mannequin, honderden dollars beloofd hebben voor massages ten huize van Epstein. Die massages zouden geen 'aanrakingen' impliceren, zo werd hen verzekerd.

Met een interval van twee dagen werden ze naar de luxeresidentie van Epstein nabij Central Park gebracht. Eéns in de massagekamer zou Epstein seksuele agressie gepleegd hebben, voor hij ze meerdere honderden dollars liet overhandigen.

De klacht van acht pagina's, geregistreerd onder een federale wet over seksuele exploitatie, stelt nog dat de twee vrouwen zo werden afgeschrikt door Epstein en zijn invloed dat ze er niet aan dachten om een klacht in te dienen. Het is pas na zijn inbeschuldigingstelling, begin juli in New York, dat ze de ernst van de misdrijven zouden begrepen hebben.

Deze actie volgt na een andere klacht, woensdag bij een rechtbank van de staat New York, tegen de erfgenamen van Epstein en zijn vriendin en vermoedelijke medeplichtige Ghislaine Maxwell.