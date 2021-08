Nicaragua heeft maandag de werkvergunning ingetrokken van zes buitenlandse ngo's, waaronder Oxfam, na Amerikaanse en Europese sancties tegen verantwoordelijken van de regering van Daniel Ortega.

Volgens de gepubliceerde beslissing gaat het om de Amerikaanse ngo's National Democratic Institute For International Affairs (NDI), International Republican Institute (IRI) en Helping Hands The Warren William Pagel M.B. Foundation, en om de Europese organisaties Oxfam Itermon (Spanje), Oxfam Ibis (Denemarken) en Diakonia (Zweden).

Het Nicaraguaanse ministerie van Binnenlandse Zaken beschuldigt de ngo's ervan "de controle en het toezicht" te belemmeren op hun rekeningen en op de herkomst en de begunstigden van de giften die ze beheren.

De organisaties, die al verscheidene jaren in Nicaragua actief zijn, hebben programma's lopen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, landbouw, armoedebestrijding, mensenrechten en milieubescherming.

De maatregel komt er op een moment dat de Verenigde Staten en de Europese Unie de druk op de Nicaraguaanse regering opvoeren door onder meer visa te bevriezen van personen uit de omgeving van president Ortega. Ze protesteren hiermee tegen het hardhandige optreden ten aanzien van tegenstanders sinds de antiregeringsprotesten in 2018.

Daniel Ortega streeft bij de presidentsverkiezingen van 7 november naar een vierde opeenvolgende ambtstermijn. Hij wordt er intussen van beschuldigd in de aanloop naar de stembusslag zijn rivalen uit de weg te willen ruimen. Zo werden sinds juni al ongeveer 30 oppositieleden gearresteerd, onder wie zeven potentiële presidentskandidaten.

