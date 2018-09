Nederlandse regering wil ras laten registreren bij aanvraag wapenvergunning

Een Europese richtlijn dwingt de regering-Rutte tot de wijziging van de Wet wapens en munitie. De verscherpte Europese regelgeving was een reactie op terreuraanslagen in onder meer Parijs in 2015. Regeringspartijen CDA (christendemocratisch) en D66 (linksliberaal) hebben grote moeite met het wetsvoorstel.

'Wij moeten deze privacygrens niet overschrijden', zegt D66-Kamerlid Monica den Boer in de krant. CDA'er Chris van Dam zegt zich geen situatie te kunnen voorstellen 'die rechtvaardigt dat dit zo in de wet wordt opgenomen'. Ook de socialistische oppositiepartij SP vindt de regels te ver gaan.De Autoriteit Persoonsgegevens is eveneens zeer kritisch, net als de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie.

Risicofactoren voor wapenbezit zijn divers, schrijft minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus in het eind juni ingediende voorstel. Daarom moet volgens hem de politie toegang hebben tot privacygevoelige informatie om zo tot een beoordeling te komen over een wapenvergunning. De persoonsgegevens kunnen volgens het voorstel tot dertig jaar worden bewaard na vernietiging van het vuurwapen.