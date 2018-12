Nederlandse regering geeft groen licht voor VN-Migratiepact

De Nederlandse regering schaart zich achter het VN-Migratriepact. Nederland zal wel een stemverklaring geven die nogmaals benadrukt dat de overeenkomst geen juridische gevolgen mag hebben, zei staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers vrijdag na de ministerraad. Hij hoopt dat andere landen zich bij de stemverklaring zullen aansluiten.

In het parlement keren vooral de rechtspopulistische Partij voor de Vrijheid en Forum Voor Democratie zich tegen het akkoord. Daarin staat onder meer hoe de migratie in goede banen te leiden. Hoewel het pact niet-bindend is vrezen beide partijen dat migranten later bij de rechter alsnog een aanspraak op verblijf kunnen afdwingen door een beroep te doen op het pact.