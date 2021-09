Nederlandse homomannen kunnen voortaan iets makkelijker bloed doneren. Lang gold de regel dat ze dat enkel mochten als ze in de vier maanden voor de donatie niet seksueel actief waren geweest, maar de Nederlandse bloedbank Sanquin stuurt die regel bij. Alle homo- en biseksuele mannen zijn welkom als ze het afgelopen jaar enkel binnen een monogame relatie seks hadden.

Al sinds 2015 ondernam de bloedbank pogingen om de beperkingen wat te lossen, zei topman Tjark Tjin-A-Tsoi. Verwacht wordt dat deze soepelere regel zal leiden tot enkele honderden extra donors. Er zijn ook nog altijd plannen om vanaf volgend jaar ook donaties te aanvaarden van homomannen die geen vaste partner hebben.

Maar eerst wordt de huidige versoepeling getest, en in de toekomst zullen de betrokkenen specifieker bevraagd worden over gedrag dat het risico op via het bloed overdraagbare infecties verhoogt. Deze vragen moeten het risico bepalen en mogen tegelijk de potentiële donor niet in verlegenheid brengen.

In België mogen homo's alleen bloed geven als ze minstens 1 jaar geen seks hebben gehad. "Het uitgangspunt voor deze voorzorgsmaatregel is de veiligheid garanderen van de patiënt die bloed toegediend krijgt", staat op de website van het Rode Kruis Vlaanderen.

