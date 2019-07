De Nederlandse regionale omroep RTV Oost zendt doorlopend winterse beelden uit om zijn kijkers verkoeling te verschaffen.

Sinds woensdag 24 juli krijgen kijkers van RTV Oost op een apart kanaal doorlopend archiefreportages met winterse onderwerpen uit. Oude uitzendingen over plaatselijke schaatswedstrijden worden afgewisseld met archiefbeelden met veel sneeuw en ijs. De zender uit de provincie Overijssel wil daarmee op een ludieke manier de kijker helpen afkoelen. 'Afkoel TV' is de hele dag live op tv en ook online te vinden.

Of de beelden echt effect hebben, wordt betwijfeld. Het idee haalde alvast wel het middagjournaal van de Franse openbare omroep France 2.