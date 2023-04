VS-journalist gaat in beroep tegen opsluiting in Rusland

De verdediging van de in Rusland opgepakte Amerikaanse journalist Evan Gershkovich heeft maandag beroep ingediend tegen zijn opsluiting. De journalist van de Wall Street Journal werd vorige week gearresteerd op beschuldiging van spionage.

Volgens een woordvoerder van de rechtbank van Moskou heeft dezelfde advocaat die Gershkovich bijstond tijdens zijn arrestatie nu ook het beroep ingediend. ‘De datum van de hoorzitting over het beroep wordt deze week bekendgemaakt’, klonk het. Het verzoek zou door een andere, hogere rechtbank worden behandeld.

De Amerikaanse correspondent werd vorige week opgepakt in de Russische stad Jekaterinenburg. Volgens een mededeling van de Russische geheime dienst FSB wordt hij verdacht van spionage. Een regeringswoordvoerder zei dat hij ‘op heterdaad’ was betrapt. Hij werd vorige week voor twee maanden in voorlopige hechtenis geplaatst.

Vanuit meerdere hoeken klinkt de oproep voor zijn vrijlating. Vorige week deed VS-president Joe Biden al een oproep. Het Witte Huis omschreef de beschuldigingen als ‘belachelijk’. En maandag noemde NAVO-topman Jens Stoltenberg de arrestatie ‘erg verontrustend’. ‘Het is belangrijk om de persvrijheid, de rechten van journalisten, het recht om vragen te stellen en hun werk te doen te respecteren.’

De Wall Street Journal ontkent de beschuldigingen van spionage in alle toonaarden. Volgens de krant is Gershkovich het slachtoffer van ‘gijzelingsdiplomatie’, waarbij in de gijzelnemer, Rusland, hoopt voordeel te boeken, druk uit te kunnen oefenen, de gegijzelde als onderpand te kunnen gebruiken.