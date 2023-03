Rusland arresteert Amerikaanse journalist op verdenking van spionage

De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich, een correspondent van The Wall Street Journal, is in Rusland gearresteerd. Hij wordt verdacht van spionage, zo meldt de Russische geheime dienst FSB. Een rechtbank plaatste hem even later voor twee maanden in voorlopige hechtenis.

De journalist werd opgepakt in de stad Jekaterinenburg, zo staat in een verklaring die de FSB naar de Russische nieuwsagentschappen heeft verstuurd. ‘De FSB heeft de illegale activiteit verijdeld van de geaccrediteerde correspondent (…) Evan Gershkovich’.

De journalist wordt verdacht van ‘spionage in het belang van de Amerikaanse regering’, zo vermeldt de mededeling nog. Gershkovich zou ‘op verzoek van Amerikaanse zijde’ geprobeerd hebben geheime informatie te verkrijgen over de activiteiten van ”een van de ondernemingen van het Russisch militair-industrieel complex’.

Er worden geen bewijzen vermeld voor die beschuldiging.

In een korte reactie zegt The Wall Street Journal ‘ernstig bezorgd’ te zijn over de veiligheid van de journalist. De spionagebeschuldigingen worden ook ’ten stelligste ontkend’.

‘Op heterdaad betrapt’

Gershkovich had eerder deze week nog een artikel gebracht over de vertraging van de Russische economie als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties. Hij heeft ook meegewerkt aan artikels over de Wagner Group, een beruchte Russische privémilitie die met haar huurlingen een sleutelrol speelt bij de belegering van de Oekraïense stad Bachmoet.

Volgens mediaberichten was hij een reportage aan het maken over de houding van de Russische bevolking ten opzichte van het rekruteringsbeleid van de Wagner-militie.

Amerikanen worden in Rusland wel vaker verdacht van spionage. Maar het zou de eerste keer sinds de Koude Oorlog zijn dat dit ook gebeurt met een Amerikaanse journalist die officieel geaccrediteerd is bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

De woordvoerster van dat Russische ministerie, Maria Zacharova, verdedigt de arrestatie. Ze zegt dat de 31-jarige Gershkovich ‘op heterdaad’ werd betrapt. ‘Wat de medewerker van de Amerikaanse krant Wall Street Journal in Jekaterinenburg deed, had niets met journalistiek te maken.’ De voorlopige hechtenis kan verlengd worden.