NAVO-Oekraïne-Raad komt samen over graantransport via Zwarte Zee

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg roept op vraag van Oekraïne voor woensdag een vergadering bijeen van de nieuwe NAVO-Oekraïne-Raad. Het is de bedoeling ‘om overleg te plegen over de laatste ontwikkelingen en het transport van Oekraïens graan over de Zwarte Zee te bespreken’, verklaarde NAVO-woordvoerster Oana Lungescu.

De vergadering wordt gehouden op ambassadeursniveau, aldus Lungescu.

Kort voor de aankondiging had Stoltenberg telefonisch contact met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. ‘Goed gesprek met president (Zelensky) over de Russische terugtrekking uit de Zwarte Zee-graandeal. We veroordelen de poging van Moskou om voedsel te gebruiken als wapen ten zeerste’, tweette Stoltenberg naderhand.

Zelensky deelde mee dat hij en Stoltenberg hadden gesproken over de implementatie van de afspraken die op de recente NAVO-top werden gemaakt en over de verdere stappen om Oekraïne te integreren in de alliantie. ‘We hebben ook samen met Stoltenberg de prioriteit en de te nemen stappen bepaald die nodig zijn voor het deblokkeren en het duurzaam functioneren van de graancorridor in de Zwarte Zee’, aldus Zelensky.