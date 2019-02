NAVO noemt dreigementen van Poetin onaanvaardbaar

In een toespraak over de toestand van zijn land had Poetin de VS gewaarschuwd tegen de ontwikkeling van nieuwe wapensystemen die Rusland kunnen bedreigen. Rusland zou dan met zijn raketten niet alleen mogelijke plaatsen in het vizier kunnen nemen waar raketten gestationeerd zijn, bijvoorbeeld in Polen of Roemenië, maar ook centra waar de beslissingen genomen worden.

De NAVO-woordvoerder zei dat "we geen nieuwe wapenwedloop willen". Het bondgenootschap heeft Rusland meermaals opgeroepen zijn raketten voor de middellange afstand te vernietigen. Russische verwijten over het raketafweersysteem dat de VS in Roemenië en Polen plaatsten, zijn duidelijk een poging om de aandacht af te leiden van de eigen schendingen van het INF-ontwapeningsverdrag.