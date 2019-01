Nieuwe Belgische NAVO-topman: 'Er zal wellicht nooit een Europees leger zijn'

Pascal Heyman, die tot eind 2018 diplomatiek adviseur was van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), windt er geen doekjes om: 'We zijn weer in competitie met Rusland. De Russische interventie in Georgië, in 2008, was een waarschuwingssignaal, en sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, in 2014, kunnen we er zeker van zijn: het post-Koude Oorlog-tijdperk is voorgoed voorbij. Daarom richt de NAVO zich opnieuw op de collectieve zelfverdediging - die is de kern van onze organisatie.'

...