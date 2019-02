Poetin waarschuwt Verenigde Staten voor verdere confrontatie

'We zijn niet geïnteresseerd in een confrontatie met de VS', zei de Russische president in Moskou in zijn toespraak tot honderden politici en afgevaardigden van de economische, culturele en religieuze wereld. Wel kan Rusland met zijn raketten niet alleen mogelijke plaatsen viseren waar raketten gestationeerd zijn, bijvoorbeeld in Polen of Roemenië, maar ook de beslissingscentra. 'Het antwoord van ons land zal altijd doeltreffend en efficiënt zijn', zei hij.

Poetin bekritiseerde opnieuw de beslissing van de VS uit het INF-ontwapeningsverdrag te stappen, dat het bezit verbiedt van op land gebaseerde kernraketten voor de middellange afstand met een reikwijdte van 500 tot 5.500 kilometer. 'Dit zet de internationale veiligheidstoestand op scherp en vormt een ernstige bedreiging voor Rusland', aldus de president.

De Kremlinleider zei dat Rusland al deze lente de eerste atoomduikboot met het onbemande wapensysteem Poseidon te water laat. 'Alles verloopt volgens plan.' Het was de 15de State of the Union van Poetin, die op het einde kort op de internationale politiek inging. Het zwaartepunt van de toespraak lag bij de sociale en economische ontwikkeling van het land. Poetin beloofde zijn landgenoten een stijgende levenskwaliteit in de komende jaren.